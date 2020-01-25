Качиньский: Россия, как и Германия, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой

Россия, как и Германия, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По его словам, во время войны вся экономика Польши, ее заводы, дороги, исторические здания и культурные ценности были уничтожены. Польша планирует взыскать с Германии $850 млрд., претензии к России официально еще не сформулированы.
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