Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения бывшему гендиректору «Метростроя» Николаю Александрову. Он проходит по делу о растрате. Как передает «Интерфаксу», он переведен из СИЗО под домашний арест. Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.