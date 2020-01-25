По уточненным данным, восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

Автобус с паломниками выполнял заказной рейс из Москвы в Оптину Пустынь и обратно. На обратном пути водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, всего в автобусе находился 31 человек. Пострадавшие госпитализированы. В Козельском районе развернут пункт временного размещения. За ними выехал резервный автобус из подмосковного города Ступино.