Число жертв землетрясения в Турции достигло 29-ти

Почти полторы тысячи получили ранения. Такие данные приводит Управление по чрезвычайным ситуациям страны. Спасателям удалось освободить из под завалов не менее 43 человек. После первого подземного толчка магнитудой 6,8 было зафиксировано более 220 афтершоков. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.