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20:31, 25 января 2020

Около ста человек в Москве вышли на акцию протеста рядом со зданием администрации президента

Они потребовали провести референдум по вопросу изменений Конституции. В акции принял участие лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. По его словам, он готов поддержать только поправку про индексацию пенсий и привязку МРОТ к прожиточному минимуму. Остальные он назвал «неуместными и половинчатыми». В частности, он усомнился в необходимости закреплять статус Госсовета в Конституции.



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