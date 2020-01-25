Около ста человек в Москве вышли на акцию протеста рядом со зданием администрации президента

Они потребовали провести референдум по вопросу изменений Конституции. В акции принял участие лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. По его словам, он готов поддержать только поправку про индексацию пенсий и привязку МРОТ к прожиточному минимуму. Остальные он назвал «неуместными и половинчатыми». В частности, он усомнился в необходимости закреплять статус Госсовета в Конституции.