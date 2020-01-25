Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань

Ухань сейчас закрыт из-за распространения короновируса нового типа. Как рассказал РИА «Новости» пресс-атташе посольства Георгий Егоров, россияне направляют в дипмиссию запросы о том, как можно покинуть Хубэй. Посольство открыло для этого специальную линию, в том числе во «ВКонтакте». Егоров отметил, что граждане России не могут покинуть закрытый город, так как им за это грозит наказание, вплоть до уголовной ответственности.