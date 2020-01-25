Кино может помочь решить демографическую проблему в России, уверены в РПЦ

Для этого сюжеты должны быть посвящены здоровым многодетным семьям. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По мнению Илариона, в правительстве вопросы демографии и семьи должны решать не только профильные министерства, но все ведомства социальной сферы, в том числе Минкульт.