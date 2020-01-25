Наследники династии Ротшильдов подали иск на 110 миллионов евро к муниципалитету Вены

Речь идет о компенсации за имущество, конфискованное во времена нацистской Германии. Как пишет The Financial Times, это один из крупнейших в истории исков о реституции — возвращении одним государством имущества другого, захваченного во время войны. Фондом Ротшильда в Австрии управлял попечительский совет, который в 1938 году захватили нацисты. После этого имущество фонда распродали по сильно заниженным ценам: часть получили власти Вены, часть — представители нацистской Германии.