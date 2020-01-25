Команда защитников Трампа начала представлять в Сенате свои аргументы в рамках процедуры импичмента

Команда защитников Дональда Трампа начала представлять в Сенате свои аргументы в рамках процедуры импичмента. На представление своей позиции представителям защиты главы Белого дома отводится 24 часа в течение трех рабочих дней. При этом юристы представят основную часть своих аргументов в понедельник. Сторона обвинения — так называемые управляющие от Палаты представителей — завершила представление своих доводов в пятницу.