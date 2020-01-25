В Красноярске экс-чиновника арестовали по подозрению в организации съемок порнографии с участием несовершеннолетних

В Красноярске бывшего чиновника и общественного деятеля Антона Мишина арестовали по подозрению в организации съемок порнографии с участием несовершеннолетних девушек. Как пишет «Новая газета», в съемках, по данным местного управления СК , участвовали девушки в возрасте от 15 до 18 лет. «Новая» отмечает, что Мишин — основатель и руководитель крупного Центра реабилитации и адаптации «Енисей», который работает с молодежью, а также с людьми с алкогольной и наркотической зависимостями. Мишин также участвовал в заседаниях Общественной палаты Красноярского края и Общественного совета при местной митрополии и в мероприятиях Росмолодежи.