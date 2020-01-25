По меньшей мере пять человек погибли при обрушении центра школьной подготовки в Нью-Дели

По меньшей мере пять человек, в том числе четверо детей, погибли при обрушении центра школьной подготовки в Нью-Дели. Как сообщают местные телеканалы, еще 13 человек госпитализированы. В здании велись строительные работы. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.