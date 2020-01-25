В Афганистане атакован молдавский вертолет Ми-8, выполнявший гуманитарную миссию

В провинции Гильменд он был обстрелян на земле из ручного противотанкового гранатомета. Как сообщают авиационные власти Молдавии, в момент атаки на борту были трое членов экипажа. Пострадали командир и инженер-механик из Украины, второй пилот из Молдавии не пострадала. Все члены экипажа были госпитализированы, но уже покинули медучреждение. Вертолет принадлежит одной из частных молдавских компаний.