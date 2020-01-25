В Красноярске арестован основатель и директор по развитию Центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей» Антон Мишин. Как пишет «Новая газета», видный общественный деятель, представитель православно-патриотического крыла и борец за нравственность организовал в обычной квартире порностудию с несовершеннолетними актрисами. Как сообщает краевое УВД, установлены 10 девушек, которые принимали участие в съемках. Как отмечает издание, в Фейсбуке Мишина 5 тысяч друзей, в т.ч. красноярские политики, журналисты и активисты.