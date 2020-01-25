Власти Китая с понедельника приостанавливают отправки за рубеж групп туристов

Это делается в рамках мероприятий по нераспространению нового коронавируса. Как сообщают китайские телеканалы, купить авиабилеты и забронировать гостиницы за границей через турагентства нельзя будет уже с воскресенья. Внутри Китая аналогичные меры действуют с 24 января.