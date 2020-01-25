Митинг против строительства мусоросжигательного завода прошел сегодня под Петербургом

На акцию вышло примерно сто человек.

Согласованный митинг прошел в городе Колпино. Административно — это часть Петербурга. На акции выступили депутаты Законодательного собрания от КПРФ и «Единой России». О ней сообщает издание «МБХ медиа». Протесты начались после того, как Смольной опубликовал схему по обращению с мусором. Кроме этого Госдума приравняла сжигание к переработке. Протестующие боятся, что будут дышать этим дымом. Они выступают только за раздельный сбор вторичного сырья.

Согласно плану Смольного, в административных границах Петербурга собираются построить четыре таких завода. Мусорная реформа должна была начаться в Петербурге через три года, но по просьбе президента России Владимира Путина старт ей дали уже в этом году.

По данным президентского Совета по правам человека, в прошлом году протесты против «мусорной реформы» прошли в 30 регионах России.