В Китае от нового коронавируса погиб 41 человек

Общее число заболевших превысило 1300.

Во многих китайских городах из-за вспышки заболевания отменены массовые праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году. Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров. Уже выехавшие путешественники могут в соответствии с договором завершить поездку. «Ростуризм» посоветовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай, сообщила глава федерального агентства Зарина Догузова/

Власти КНР приостановили движение рейсовых автобусов между провинциями страны, чтобы таким образом сдержать распространение коронавируса.

Жители Китая в свою очередь серьезно относятся к профилактике и делают все возможное, чтобы не заболеть. Об этом они рассказали в интервью AF.

В Китае для борьбы с коронавирусом введен карантин в городе Ухань, где были зафиксированы первые случаи заболевания. С ним прервано железнодорожное и авиа сообщение. Посольство России поддерживает связь с россиянами в Ухане, заболевших среди них нет. В то же время в Пекине выздоровел пациент с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Его лечили с помощью симптоматической терапии, традиционной китайской медицины и выписали из больницы после консультации с экспертной группой.

Почти все случаи заражения зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены в Японии, США, Австралии, Южной Корее и Таиланде.