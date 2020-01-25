Из Словацкого национального музея украли часть нумизматической коллекции

Стоимость похищенных старинных монет превышает 1 млн евро. Как пишет братиславская «Правда», информация о краже с описанием и фотографиями похищенных монет будет направлена в Интерпол и внесена в специализированную международную базу данных.
2020-01-25T18:32:00+03:00
2020-01-25T18:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 25 января 2020
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