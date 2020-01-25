Суд отпустил гендиректора петербургской компании «Метрострой» под домашний арест

Суд отпустил гендиректора петербургской компании «Метрострой» Николая Александрова под домашний арест. Предпринимателя обвиняют в растрате.

Главу «Метростроя» Николая Александрова отпустили под домашний арест еще два дня назад. Мера пресечения истекает через две недели. Об этом сообщило издание «Знак.ком». Николая Александрова арестовали по обвинению в растрате в конце прошлого года. Ранее компания влезла в долги, в частности, достраивая объекты к Чемпионату мира по футболу. После «Метрострой» стал задерживать зарплаты сотрудникам, а новые станции метрополитена сдали с недоделками. После публичного конфликта со Смольным против Николая Александрова возбудили уголовное дело. Пост временно исполняющего обязанности гендиректора «Метростроя» занял бывший высокопоставленный чиновник Смольного Сергей Харлашкин.

Петербургскому «Метрострою» почти 80 лет. Более трети компании принадлежит семье Александровых.