США организуют чартерный рейс для эвакуации своих граждан и сотрудников консульства из китайского города Ухань

США организуют в воскресенье чартерный рейс для эвакуации своих граждан, включая сотрудников консульства, из китайского города Ухань. По сведениям The Wall Street Journal, в Ухане на данный момент находятся около 1 тыс. американцев. Сотрудники диппредставительства стараются связаться с известными им гражданами, чтобы

предложить им место на борту. Планируется, что в операции будет задействован «Боинг-767» вместимостью около 230 человек. На борту будет также находиться медицинский персонал. По информации издания, рейс будет платным. Свободные места будут предложены также гражданам других государств, желающим покинуть Ухань.