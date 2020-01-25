США организуют в воскресенье чартерный рейс для эвакуации своих граждан, включая сотрудников консульства, из китайского города Ухань. По сведениям The Wall Street Journal, в Ухане на данный момент находятся около 1 тыс. американцев. Сотрудники диппредставительства стараются связаться с известными им гражданами, чтобы
предложить им место на борту. Планируется, что в операции будет задействован «Боинг-767» вместимостью около 230 человек. На борту будет также находиться медицинский персонал. По информации издания, рейс будет платным. Свободные места будут предложены также гражданам других государств, желающим покинуть Ухань.
США организуют чартерный рейс для эвакуации своих граждан и сотрудников консульства из китайского города Ухань
США организуют в воскресенье чартерный рейс для эвакуации своих граждан, включая сотрудников консульства, из китайского города Ухань. По сведениям The Wall Street Journal, в Ухане на данный момент находятся около 1 тыс. американцев. Сотрудники диппредставительства стараются связаться с известными им гражданами, чтобы