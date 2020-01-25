Российский лыжник Александр Большунов выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Германии

А вот его главный конкурент в общем зачете – норвежец Йоханес Клебо – сошел с дистанции.

Большунов в нынешнем сезоне громит всех. После уверенной победы на Тур де Ски российский лыжник выиграл три старта из трех. Сегодня в немецком Оберстдорфе в 15-километровом пасьюте Александру вновь не было равных. А вот его главный преследователь в общем зачете — норвежец Йоханнес Клебо – не смог закончить гонку.

«Не совсем понимаю, что произошло. Давно не чувствовал себя настолько плохо, отметил скандинавский лыжник.

Ну а Большунов упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира. И теперь опережает Клебо более чем на 250 очков.

В женском пасьюте очередную победу одержала Тереза Йохауг из Норвегии. Наша Наталия Непряева была на финише шестой. Но в общем зачете еще больше приблизилась ко второй позиции, которую пока сохранила за собой другая норвежка – Хайди Венг.

Завтра лыжники будут соревноваться в спринте классическим стилем.