Помощник президента Владислав Сурков решил уйти с госслужбы, и это решение не изменится

Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский политолог Алексей Чеснаков, подчеркнув, что это ему известно от самого Суркова. Ранее эксперт сообщил, что Сурков ушел с госслужбы «в связи со сменой курса на

украинском направлении». Политолог также добавил, что о дальнейших планах и причинах ухода сам Сурков сообщит позднее. Между темп, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что указа об отставке Суркова нет и что Москва не меняла свою политику относительно ситуации на Украине.

Владиславу Суркову была отведена очень большая роль в вопросах российско-украинских взаимоотношений. Об этом в нашем эфире рассказал главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов. Он добавил, что при условии, что вопросами Украины будет заниматься Дмитрий Козак, Россия может перейти от идеи присоединения к себе Новороссии и согласиться на возвращении части территорий Украине, но с сохранением там своих интересов