Качиньский: Россия наряду с Германией должна заплатить Польше за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой

Россия как правопреемница СССР должна наряду с Германией заплатить Польше за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны. Этого потребовал от Москвы бывший премьер Польши, а ныне глава правящей партии страны Ярослав Качиньский.

Польша стала жертвой преступлений Германии и Советского Союза, сказал Ярослав Качиньский немецкой газете Bild. Он напомнил, что советские войска вошли в Польшу 17-го сентября 39 года вскоре после вторжения в страну гитлеровских войск. Сотрудники НКВД позже убили в Катыни тысячи польских офицеров, сказал лидер правящей партии «Право и справедливость»: «Именно гестапо и народные комиссары советского НКВД совершили невероятные преступления в Польше и других странах». Из-за действий Германии и СССР вся экономика страны, фабрики, памятники истории и культурные ценности были уничтожены, подчеркнул экс-премьер Польши. Поэтому, по его мнению, Россия как правопреемница Советского Союза тоже должна выплатить репарации. В то, что это произойдёт в скором будущем, он не верит. Но требования Польши не имеют срока давности, отметил Качиньский. По его словам, в отличие от современной России в Германии ещё «есть демократически избранное правительство, где действуют закон и мораль». Берлин, по некоторым оценкам, должен выплатить Варшаве больше восьмисот миллиардов долларов. Эту сумму Ярослав Качиньский комментировать в интервью Bild не стал. Он также не уточнил, сколько Россия должна выплатить Польше.

Напомним, что неделю назад польский МИД обвинил Красную Армию и НКВД в разграблении культурных ценностей во Вторую мировую войну и опубликовал список произведений искусства, вывезенных в Россию. Репараций при этом польский МИД не требовал.

Население Польши единогласно выступает за взимание выплат с Германии, но об обязательствах России общественность не высказывается. Об этом «Эху» рассказал заместитель главного редактора польской газеты «Выборча» Роман Имельский.

Необходимо помнить, что благодаря советским войскам Польша после войны приобрела значительные территории Германии. Об этом «Эху» рассказал доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ Олег Будницкий. Вне зависимости от политики Сталина, нельзя отрицать, что именно Красная Армия освободила Польшу от нацистских захватчиков, добавил Будницкий.