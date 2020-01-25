Сразу две страны обвиняют российских дипломатов в шпионаже

Речь идет о Болгарии и Японии.

Японские полицейские считают, что два сотрудника торгового представительства России обладают секретными коммерческими данными. В связи с этим, по данным информационного агентства Kyodo, они направили в посольство официальный запрос с требованием явки этих людей в правоохранительные органы. Источник также отмечает, что о незаконной передаче данных дипломатам следователи узнали из показаний сотрудника финансовой компании Softbank, задержанного ранее по схожему делу.

В самом посольстве тем временем действия полицейских назвали антироссийскими спекуляциями. Там отметили, что японцам было бы правильнее действовать другими методами: «Общение через СМИ, то есть пресловутая «мегафонная дипломатия», уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность».

Похожая история произошла вчера и в Болгарии. Там российскому послу вручили ноты о том, что двое сотрудников дипмиссии стали персонами non grata. Причем один из этих людей, также как и фигуранты японского расследования, относится к торговому представительству. Болгарские следователи уже открыли дело и проводят предварительную проверку.

Российский МИД и в этот раз назвал действия другой страны недружественным и провокационным шагом. Там возмутились тем, что София даже не объяснила, на каком основании считает сотрудников ведомства шпионами.

В обоих случаях дела в отношении россиян напрямую завести затруднительно, поскольку они все обладают дипломатической неприкосновенностью.