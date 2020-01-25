Владимир Путин поручил генпрокурору проверить законность обвинительного приговора Константину Котову. Фигурант «московского дела» осужден на 4 года колонии по «дадинской» статье после участия в летних несанкционированных митингах. Игорю Краснову надлежит доложить об исполнении до 31 марта. После большой пресс-конференции 19 декабря Путин пообещал корреспонденту «Дождя» изучить обстоятельства дела Котова, но напомнил, что у осужденного это было повторное нарушение правил проведения массовых акций.

Адвокат Анна Ставицкая надеется, что Путин сам усомнился в объективности обвинения и справедливости приговора.

После вмешательства президента появился реальный шанс на пересмотр дела Котова. Так считает доктор юридических наук, бывший глава СПЧ Михаил Федотов.

Константин Котов – единственный фигурант московского дела, получивший 4 года колонии по «дадинской статье».