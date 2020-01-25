Вице-премьер Марат Хуснуллин выступил за всероссийскую программу реновации жилья. Начинать, по его мнению, надо к крупных городов, потому что реновация — это огромные деньги и изменение уклада жизни. Мэрия Москвы запустила программу реновации в 2017 году, когда Хуснуллин был заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства.