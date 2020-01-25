Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить правоприменение закона о физлицах-иноагентах. Закон позволяет привлекать к ответственности граждан, распространяющих сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. Генпрокурор должен представить отчет до 31 марта и далее готовить доклады по этой теме раз в полугодие. Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов 2 декабря.