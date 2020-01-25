В китайском Ухане построят еще одну больницу для лечения зараженных новым коронавирусом

Как пишет «Жэньминь жибао», госпиталь на 1300 мест будет возведен на берегу озера Чжиинь. Первую больницу для заболевших пневмонией нового типа на 1 тыс. коек планируется возвести в западном районе города к началу февраля. На сегодняшний день число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся приближается к 1400.