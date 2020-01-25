Посольство России пытается организовать выезд россиян из китайской провинции Хубэй и города Уханя

Посольство России пытается организовать выезд россиян из китайской провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Уханя. Как рассказал РИА «Новости» пресс-атташе посольства Георгий Егоров, пока официального ответа по российскому запросу о порядке выезда иностранных граждан нет. Пока посольство собирает запросы от российских граждан – для этого открыта специальная линия связи в соцсети ВКонтакте и по электронной почте. Дипломат уточнил, что пока речь идет о самостоятельном выезде тех граждан, которые хотят покинуть город.