Посольство России пытается организовать выезд россиян из китайской провинции Хубэй и города Уханя

Посольство России пытается организовать выезд россиян из китайской провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Уханя. Как рассказал РИА «Новости» пресс-атташе посольства Георгий Егоров, пока официального ответа по российскому запросу о порядке выезда иностранных граждан нет. Пока посольство собирает запросы от российских граждан – для этого открыта специальная линия связи в соцсети ВКонтакте и по электронной почте. Дипломат уточнил, что пока речь идет о самостоятельном выезде тех граждан, которые хотят покинуть город.
2020-01-25T17:30:00+03:00
2020-01-25T17:33:46+03:00
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17:30, 25 января 2020
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