В Мельбурне продолжается Открытый Чемпионат Австралии по теннису

Сразу трое россиян сумели преодолеть барьер третьего круга.

Главную сенсацию преподнесла сегодня Анастасия Павлюченкова. которая смогла выбить из турнирной сетки вторую ракетку Австралиан Опен Каролину Плишкову. Притом, что 6 предыдущих матчей соперниц завершились в пользу представительницы Чехии. Следующей соперницей Насти будет немецкая теннисистка Ангелика Кербер.

В мужском одиночном разряде Даниил Медведев не оставил шансов хозяину кортов Алексею Попырину. Андрей Рублев переиграл Давида Гоффена из Бельгии. А вот Карен Хачанов не устоял под напором Ника Кирьоса. Теннисисты провели на корте 4,5 часа. И австралиец вырвал-таки победу на тайбрейке 5-го, решающего сета. К неистовому восторгу местной публики.

Завтра на Автралиан Опен определятся первые четвертьфиналисты.