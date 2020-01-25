Лидер правящей партии Польши объявил, что Россия обязана выплатить репарации

По его словам, Москва наравне с Берлином несет ответственность за события сороковых годов.

Ярослав Качиньский, который возглавляет партию «Право и справедливость», считает, что и Германия, и Россия должны возместить ущерб, который страна понесла во время Второй мировой войны. Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Build. Убытки Польши из-за совместных военных действий СССР и Третьего рейха оценили почти в сорок девять миллиардов долларов. В эту сумму входят разрушенные заводы, дороги, культурные ценности, исторические здания и многое другое.

При этом Качиньский отметил, что вряд ли его поколение увидит, как Москва примет на себя эту ответственность. Он подчеркнул, что сейчас Россия и Германия не сопоставимы. То если у западных соседей Польши есть демократически выбранное правительство, где «действуют закон и мораль», то про восточных так сказать нельзя.

Вопрос о компенсациях за события Второй мировой в Варшаве обсуждают уже несколько лет. Еще в 2017-м году сейм постановил, что такие требования от Германии были бы законными, а в 2018-м президент Анджей Дуда обратиться за репарациями к Берлину.

На прошлой неделе похожую тему поднимали в польском МИДе. В твиттере ведомства было сказано, что в России до сих пор находятся картины XVI и XVII веков, которые после войны вывезли сотрудники НКВД.