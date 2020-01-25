Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования фигуранта «московского дела» Котова.

Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования фигуранта «московского дела» Константина Котова.

Как рассказал «Эху» доктор юридических наук, бывший глава СПЧ Михаил Федотов, теперь есть реальный шанс, что дело будет пересмотрено. Между тем Федотов заметил, что судебная система не всегда оправдывает надежды на объективность.

Константин Котов — единственный фигурант «московского дела», который получил 4 года колонии.