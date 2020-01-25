В Китае с завтрашнего дня приостанавливается движение рейсовых автобусов между провинциями страны

Как передают китайские телеканалы, таким образом власти страны пытаются сдержать распространение опасного коронавируса. В свою очередь, западные СМИ сообщают и о планах властей Китая скоро ввести временный запрет для рейсовых автобусов как на въезд, так и на выезд из Пекина. На сегодняшний день из-за короновируса наивысший уровень ЧС введен в 25 провинциях, муниципалитетах и других территориальных образованиях Китая. В Гонконге объявлен повышенный уровень тревоги.
2020-01-25T16:32:00+03:00
2020-01-25T16:38:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 25 января 2020
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