В Китае с завтрашнего дня приостанавливается движение рейсовых автобусов между провинциями страны

Как передают китайские телеканалы, таким образом власти страны пытаются сдержать распространение опасного коронавируса. В свою очередь, западные СМИ сообщают и о планах властей Китая скоро ввести временный запрет для рейсовых автобусов как на въезд, так и на выезд из Пекина. На сегодняшний день из-за короновируса наивысший уровень ЧС введен в 25 провинциях, муниципалитетах и других территориальных образованиях Китая. В Гонконге объявлен повышенный уровень тревоги.