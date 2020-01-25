В РПЦ недовольны уровнем преподавания в школах основ православия. Все, чего удалось добиться, это часа в неделю, сказал в телеэфире митрополит Волоколамский Иларион. Глава синодального отдела внешних церковных связей также отметил, что основы православной культуры ведут не люди, получившие мандат от церкви, а обычные преподаватели, передает Интерфакс. Митрополит выразил надежду, что при новом министре образования этот вопрос будет решен.