В РПЦ недовольны уровнем преподавания в школах основ православия. Все, чего удалось добиться, это часа в неделю, сказал в телеэфире митрополит Волоколамский Иларион. Глава синодального отдела внешних церковных связей также отметил, что основы православной культуры ведут не люди, получившие мандат от церкви, а обычные преподаватели, передает Интерфакс. Митрополит выразил надежду, что при новом министре образования этот вопрос будет решен.
2020-01-25T16:05:00+03:00
2020-01-25T16:09:13+03:00
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16:05, 25 января 2020
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