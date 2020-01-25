Протестующие против строительства трассы в Москве рядом с могильником ядерных отходов раскритиковали обещания мэра. Власти недооценивают опасность, сказала Эху одна из местных жительниц Наталья.

Решить проблему накануне пообещал мэр Сергей Собянин.