Протестующие против строительства трассы в Москве рядом с могильником ядерных отходов раскритиковали обещания мэра. Власти недооценивают опасность, сказала Эху одна из местных жительниц Наталья.
Решить проблему накануне пообещал мэр Сергей Собянин.
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Протестующие против строительства трассы в Москве рядом с могильником ядерных отходов раскритиковали обещания мэра. Власти недооценивают опасность, сказала Эху одна из местных жительниц Наталья.
Решить проблему накануне пообещал мэр Сергей Собянин.
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
+ Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть… Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. совпадает место передачи транспорта, на Игнатьеве — та же одежда. Однако отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл…