Указа Путина об отставке Суркова пока нет, сказал «Эху» пресс-секретарь президента Песков

Указа Владимира Путина об отставке Владислава Суркова пока нет, сказал «Эху» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков утром сообщил, что помощник президента покинул госслужбу из-за смены политического курса на украинском направлении. Дмитрий Песков сказал «Интерфаксу», что никакой смены курса не было.

Помощнику президента Владиславу Суркову была отведена очень большая роль в вопросах российско-украинских взаимоотношений. Об этом в нашем эфире рассказал главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов. Он добавил, что при условии, что вопросами Украины будет заниматься Дмитрий Козак, Россия может перейти от идеи присоединения к себе Новороссии и согласиться на возвращении части территорий Украине, но с сохранением там своих интересов.