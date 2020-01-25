Власти Анголы призвали сотрудничать со следствием дочь бывшего президента страны, которая получила гражданство РФ

Если Изабель душ Сантуш не ответит на уведомление, то будет запрошен международный ордер на ее арест, сказал в интервью португальскому телеканалу РТР генеральный прокурор Анголы Хелдер Питта Грос. Он призвал Изабель душ Сантуш добровольно вернуть средства, которые она, по его словам, вывела из страны. Генпрокурор Анголы прибыл в Лиссабон, чтобы получить сведения о сделках душ Сантуш. Ей принадлежат большие пакеты акций в телекоммуникационных и энергетических компаниях, она также является крупным инвестором в португальскую недвижимость и ряд фирм. Недавно стало известно, что дочь бывшего президента Анголы получила российский паспорт.