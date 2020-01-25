У школьника, который прилетел из Пекина в Москву, заподозрили коронавирус. Как передает РЕН ТВ, в аэропорту «Шереметьево» врачи «скорой помощи» встречают 13-летнего мальчика, у которого в полете поднялась температура. По данным китайских властей, за сутки число заболевших выросло почти на 450 до 1300, 41 человек умер.

Роспотребнадзор заявил, что в России нового коронавируса не выявлено. Вместе с тем, в Иркутске с подозрением на пневмонию нового типа госпитализированы пять граждан Китая. Это студенты Байкальского госуниверситета.