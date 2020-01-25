Полиция Японии требует от сотрудников торгпредства России явиться по делу о краже секретных данных

Как сообщает агентство Киодо, в дипмиссию был направлен официальный запрос. Ответ дипломатов пока неизвестен. Ранее стало известно, что японская полиция задержала местного жителя по подозрению в хищении секретных коммерческих данных, которые, предположительно, были впоследствии переданы сотруднику торгового представительства РФ в Японии.