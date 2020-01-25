Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию

Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию. Они настаивают на том, что голосовать необходимо по каждому пункту по отдельности, а не пакетом, как предложил ранее Владимир Путин, сообщает корреспондент «Эха Москвы». По его словам, сейчас у здания администрации ждут очереди, чтобы подать обращения, несколько десятков человек.