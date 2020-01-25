Лидер правящей в Польше партии Ярослав Качиньский потребовал от России выплат за ущерб от войны

По его словам, платить за последствия Второй мировой должны и Берлин, и Москва. В интервью немецкому изданию «Бильд» сказал, что у претензиях Варшавы нет сроков давности. Качиньский выразил сомнения, что Москва выплатит компенсацию в обозримом будущем. По его словам, в Германии есть демократически избранное правительство, где «действуют закон и мораль», но этого нельзя сказать о России.
2020-01-25T15:05:00+03:00
2020-01-25T15:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 25 января 2020
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