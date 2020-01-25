Противники строительства транспортной хорды у радиоактивного захоронения записали видеообращение к премьер-министру

Противники строительства транспортной хорды у радиоактивного захоронения у Каширского шоссе записали видеообращение к премьер-министру. Они требуют немедленного вмешательства ситуацию.

У строительного забора, на котором желтой краской из баллончика написано предупреждение о радиации, собралось около ста человек, В основном это жители районов, где собираются проводить новую дорогу. Они опасаются, что если строители начнут возведение хорды на участке рядом с платформой Москворечье, то они заденут радиоактивные могильники.

Собравшиеся приводили данные исследователей, согласно которым в результате этих работ в воздух попадёт радиация, и вокруг места строительства появится опасная зона почти в десять километров, и это при том, что жилые дома расположены уже в двухстах метрах от неё.

В связи с этим жители просят главу правительства взять ситуацию под личный контроль и остановить строительство. Они считают, что если и нужно проводить дорогу именно в этом месте, то перед её возведением необходимо заранее полностью вычистить захоронение вместе с зараженной почвой.

Авторы заявления также раскритиковали вчерашнее заявление мэра Москвы по поводу радиоактивного участка. По их словам меры, озвученные Сергеем Собяниным, то есть постепенный вывоз с объекта зараженной почвы, уже реализуются последние два года, и для устранения угрозы их просто недостаточно.

Также авторы заявления считают, что на городском уровне необходимо создать специальный орган, который контролировал бы ситуацию вокруг строительства на этом участке.