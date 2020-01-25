Премьера Армении допросили в качестве потерпевшего

Никол Пашинян сказал, что дал показания в рамках дела о его избиении в 2010 году, когда он был заключенным и на него напали неизвестные люди в масках. По словам Пашиняна, вызов на допрос связан с новой информацией о возможном заказчике, передает ТАСС.
2020-01-25T14:32:00+03:00
2020-01-25T14:33:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2576807-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 25 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
+ Глава Чувашии вручил пожарным ключи от служебных машин. Сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть… Косвенно инцидент подтверждает отрывок съёмки ВГТРК. В видеоролике тоже показано вручение ключей. совпадает место передачи транспорта, на Игнатьеве — та же одежда. Однако отрывок с прыжком офицера в репортаж не вошёл…