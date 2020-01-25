Премьера Армении допросили в качестве потерпевшего

Никол Пашинян сказал, что дал показания в рамках дела о его избиении в 2010 году, когда он был заключенным и на него напали неизвестные люди в масках. По словам Пашиняна, вызов на допрос связан с новой информацией о возможном заказчике, передает ТАСС.