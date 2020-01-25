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14:30, 25 января 2020

Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал идею о всероссийской реновации жилья

По его словам, она необходима. Хуснуллин добавил в телефире, что это огромные деньги, поэтому можно начать отработку проекта на крупных городах, передает ТАСС. В правительстве Москвы Хуснуллин отвечал за столичную реновацию. Осенью законопроект о распространении московской программы на всю Россию внесло заксобрание Петербурга.



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