Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал идею о всероссийской реновации жилья

По его словам, она необходима. Хуснуллин добавил в телефире, что это огромные деньги, поэтому можно начать отработку проекта на крупных городах, передает ТАСС. В правительстве Москвы Хуснуллин отвечал за столичную реновацию. Осенью законопроект о распространении московской программы на всю Россию внесло заксобрание Петербурга.