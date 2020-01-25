Песков: Указа об отставке Владислава Суркова еще нет

Указа об отставке Владислава Суркова еще нет, сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сурков принял решение, и оно не изменится, утверждает политолог Алексей Чеснаков со ссылкой на самого Суркова. Один из идеологов нынешней политической системы с 2013 года занимает пост помощника президента. На этом посту он, по данным СМИ, курировал, частности, отношения с непризнанными республиками ДНР и ЛНР на востоке Украины.
2020-01-25T14:30:00+03:00
2020-01-25T14:32:05+03:00
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Эксклюзив Эха 14:30, 25 января 2020
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