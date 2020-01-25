Владимир Путин поручил проверить законность обвинительного приговора фигуранту «московского дела» Константину Котову

Ответственным назначен новый генпрокурор Игорь Краснов, который до недавнего времени был заместителем главы СК. Как передает «Интерфакс», это следует из перечня поручений главы государства по итогам пресс-конференции 19 декабря. Константин Котов был осужден на 4 года по так называемой дадинской статье по обвинению в неоднократных нарушениях на митингах.
2020-01-25T14:09:00+03:00
2020-01-25T14:30:45+03:00
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14:09, 25 января 2020
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