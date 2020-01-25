Бывший министр культуры Владимир Мединский, по некоторым данным, стоял за кампаниями против независимых российских театральных деятелей, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

О том, что Владимир Мединский мог быть причастен к гонениям на театральных деятелей стало известно из переписки бывшего министра культуры с митрополитом Тихоном Шевкуновым, которого называют «духовником» президента Владимира Путина. Об этом пишет издание The Insider, ссылаясь на архив, опубликованный телеграмм-каналом «BlackMirror». Как пишет The Insider, из принтскринов писем следует, что Мединский внимательно отслеживал деятельность художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, он «жаловался» на него митрополиту Тихону и режиссеру Никите Михалкову. В одном из сообщений экс-министр называет Серебренникова «наш любимчик, застенчивый воришка». В переписке также приводятся выдержки из статьи, в которой говорится о недовольстве православных активистов оперой «Тангейзер», поставленной в Новосибирском театре. В материале упоминается, что с жалобой на нее обратился митрополит Тихон, усмотревший в спектакле пасквиль на христианство. Кроме того, Мединский просил Шевкунова поддержать его в вопросе усиления идеологического блока в части Минкультуры.

Дело об осквернении религиозных символов против постановщика «Тангейзера» Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича возбудили в 2015 году. Кирилл Серебренников обвиняется в хищениях на проекте «Платформа»