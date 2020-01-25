Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Режиссер сообщил о требованиях инвесторов изменить сюжетную линию.

Если бы финал фильма о состоятельном бизнесмене, владеющем домом у Средиземного моря, был изменен, то финансовую поддержку мог оказать фонд Романа Абрамовича «Кинопрайм», рассказал Андрей Звягинцев в интервью сайту «Медуза». По словам режиссера, работа над международным проектом приостановлена, а продюсер Илья Стюарт его покинул. Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было. В свою очередь исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев отметил, что бюджет проекта в размере 700 миллионов рублей — огромный для авторского кино. Представитель фонда Абрамовича уверяет, что у них нет о «черного списка» фильмов, которые нельзя финансировать. Однако кинокритик Андрей Плахов написал в газете «Коммерсант», что продюсеры отказываются сотрудничать со Звягинцевым из опасения, что он затронет острые темы. После критики картины «Левиафан», режиссёр не может получить деньги и от государства, заключил кинокритик.

Андрей Звягинцев награжден призами Венецианского и Каннского кинофестивалей. Режиссер был номинирован на «Оскар».