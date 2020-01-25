В Японии расследуют возможную передачу России секретных данных

Сегодня был задержан местный житель по подозрению в хищении коммерческих сведениях у неназванной телекоммуникационной компании, где он раньше работал. Как сообщает агентство «Киодо», предполагается, что эти данные затем получил сотрудник торгового представительства России. Российские дипломаты ситуацию пока не комментируют.