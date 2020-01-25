Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал развивать проект всероссийской реновации

По его словам, его нужно начать отрабатывать на крупных городах, передает ТАСС. В новое правительства Хуснуллин перешел из мэрии Москвы, где, в том числе, проводил программу столичной реновации – сноса «хрущевок» и других домов под строительство нового жилья. Осенью заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации по всей России.
2020-01-25T12:30:00+03:00
2020-01-25T12:36:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 25 января 2020
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