Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал развивать проект всероссийской реновации

По его словам, его нужно начать отрабатывать на крупных городах, передает ТАСС. В новое правительства Хуснуллин перешел из мэрии Москвы, где, в том числе, проводил программу столичной реновации – сноса «хрущевок» и других домов под строительство нового жилья. Осенью заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации по всей России.