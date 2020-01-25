Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции в связи с сильным землетрясением

Об этом сообщили в Кремле. Погибли 20 человек, больше тысячи ранены. Подземные толчки магнитудой 6,8 были накануне вечером на востоке страны, в провинции Элязыг. Тысячи местных жителей провели ночь на улице из опасений повторных толчков. Кроме того, землетрясение повредило многие дома и возвращаться в них теперь опасно, отмечают местные СМИ.