Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции в связи с сильным землетрясением

Об этом сообщили в Кремле. Погибли 20 человек, больше тысячи ранены. Подземные толчки магнитудой 6,8 были накануне вечером на востоке страны, в провинции Элязыг. Тысячи местных жителей провели ночь на улице из опасений повторных толчков. Кроме того, землетрясение повредило многие дома и возвращаться в них теперь опасно, отмечают местные СМИ.
2020-01-25T12:30:00+03:00
2020-01-25T12:36:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 25 января 2020
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